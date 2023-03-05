«مُطري اللحوم» و«صندوق رمضان» يجذبان الأنظار في مهرجان تمور الأحساء

شهدت خيمة سوق التمور تسجيل المزيد من المنتوجات المتنوعة، أبرزها «صندوق رمضان»، الذي جرى تحضيره استعداداً للشهر الكريم، ضمن فعاليات مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة «ويا التمر أحلى 2023».

وقال تاجر التمور، أيمن الخطيب، إن الجميع حرص على تلبية طلب الزوار بتوفير «صندوق رمضان»، المكون من 6 أصناف من التمور، والقهوة السعودية، والدبس، والطحينية، والتمور المحشوة باللوز، وتغميسه، وتمر الخلاص الفاخر، مشيراً إلى أن هذا المنتج يجد طلباً كبيراً خلال هذه الفترة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كما لفت انتباه الزائرين المنتج الجديد من التمور التحويلية «مُطرّي اللحوم» الطبيعي أو ما يُعرف بـ«بُهارات اللحوم»، الذي تم انتاجه من نواة التمر بعد طحنها، وهو خالي من المواد الكيميائية، وتم تقديمه من خلال إعداد أطباق «كبسة اللحم والدجاج».

كما شهدت الفعاليات عرضاً لرسومات ولوحات فنية ووصلات من المعزوفات الموسيقية المتنوعة، وحزمة أنشطة ومسابقات والرسم في خيمة الطفل، إضافة إلى ركن مستشفى الجبر للأنف والاذن والحنجرة والعيون.