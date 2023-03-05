التأمينات: تحديث بيانات المنشآت بشكل فوري بعد اعتمادها لدى #التجارة

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن إطلاق خدمة التحديث الفوري لبيانات المنشآت الجديدة في أنظمتها، وأنه يتم تلقائيًا وبشكل استباقي فور تحديثها لدى وزارة التجارة.

وذكرت أن هذه الخدمة تأتي في ظل إستراتيجيتها في تقديم خدمات مميزة لعملائها وضمن مبادرات وأهداف التحول الرقمي الذي تنتهجه التأمينات الاجتماعية في منتجاتها وخدماتها المقدمة للعملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.

وتابعت: تأتي هذه الخدمة في إطار تحقيق التعاون والتكامل الرقمي مع الوزارات والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة.

وبينت أن هذه الخدمة ستعزز من جودة بيانات المنشآت بتوحيد ومطابقة سجلات المنشآت بما لدى وزارة التجارة بشكل فوري ودائم، كما ستسهم في جودة الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير خدمات استباقية وعكس البيانات فور تحديثها لدى الجهات المعنية.

وقالت: ستقدم الخدمة تجربة عميل مميزة من خلال تعظيم الاستفادة من التكامل التقني مع الجهات ذات العلاقة وتقليل الحاجة إلى رفع طلبات تعديل بيانات المنشآت عبر تأميناتي أعمال أو زيارة الفروع.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات التي ستحدث استباقياً في قواعد بيانات المؤسسة للمنشآت الجديدة تشمل اسم وجنسية المنشأة، والنشاط الاقتصادي، الكيان القانوني، وبيانات المالك.