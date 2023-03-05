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#النيابة_العامة: السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال لمن يبيع مستحضراً صيدلانياً مغشوشاً

5 مارس 2023 · < 1 minute

كشفت النيابة العامة عن عقوبة كل من باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل.

وأفادت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في تويتر، اليوم، أن عقوبة ذلك تتمثل في السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين ريال، إلى جانب إلغاء الترخيص، وغلق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.

وبينت أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو "مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها. ويعد مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة".