يحدث في إفريقيا.. حالات سُكر بين لاعبي #صنداونز قبل مباراة مهمة

أزمة داخلية تضرب فريق صنداونز الجنوب إفريقي قبل مواجهة الأهلي المصري السبت المقبل، في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

صنداونز قدم أفضل مستوى في البطولة حتى هذه اللحظة حيث نجح في تحقيق الفوز أمام الهلال السوداني في جنوب أفريقيا، ومن ثم انتصر على القطن الكاميروني وأخيرا تعادل مع الأهلي في القاهرة، ومن المقرر أن يستضيف بطل مصر السبت المقبل في مواجهة مصيرية.

وألقت صحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية الضوء على الأزمة الأخلاقية التي ضربت صنداونز بعدما تواجد الثنائي أنديل جالي وسيفو مبولي، في التدريبات تحت تأثير الكحول في حادثة لم يستطع المدرب رولاني موكوينا في السيطرة عليها.

وأوضح مصدر للصحيفة، أن مبولي وصل مخمورا إلى التدريبات وبالتالي تم استبعاده من المباريات ومنهم مباراة الأهلي الأخيرة، وهو نفس ما حدث مع أنديلي جالي الذي كُشف عنه أنه يتناول الكحوليات قبل سفر بعثة الفريق إلى القاهرة لمواجهة الأهلي.

واختتمت الصحيفة أن رولاني موكوينا مدرب صنداونز، رفض التعليق عن أسباب استبعاد اللاعبين، وذكرت تعليقا سابقا للمدرب والذي أكد من خلاله أنه لا يمكنه الحديث عن لاعبي فريقه بشكل سئ، مشيرا إلى أنه ليس لديه تعليق على سبب استبعادهما.