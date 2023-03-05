أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل التابعة لها خلال #رمضان.. بيان رسمي #عاجل

أعلن البنك المركزي، مساء الأحد، أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدي الفطر والأضحى لعام 1444هـ.

تبقى مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

وتفتح البنوك عدد من الفروع ومراكز التحويل في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة؛ للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.

وجاءت كالتالي:

عمل البنوك:

10 صباحاً حتى 4 مساءً

-مراكز التحويل:

9:30 صباحاً حتى 5:30 مساءً

-التحويلات المالية السريعة:

- 10 صباحا حتى 4 مساءً