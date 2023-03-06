محلل #طقس يتوقع : ارتفاع تدريجي في #درجات_الحرارة وهطول #أمطار متفاوتة اليوم على عدة مناطق

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لطقس اليوم الإثنين.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق حائل والجوف وتبوك والمدينة ومكة والباحة وعسير وجنوب وشرق الشمالية فالقصيم وشمال الشرقية مع رياح مغبرة".

وأضاف أنه من المتوقع كذلك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل تدريجي، مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة خلال الفترة الماضية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل وتمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض.