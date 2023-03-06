مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة في #المملكة عند 37 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الاثنين ، حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة عند 37 مئوية ، فيما سجلت أبها والباحة وطريف أدنى درجة حرارة عند 12 مئوية.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن درجة الحرارة في جدة سجلت 36 درجة مئوية ، كما سجلت المدينة المنورة والقنفذة وينبع والأحساء 35 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في الدمام والخرج سجلت 34 درجة مئوية ، كما سجلت الرياض وبريدة ووادي الدواسر وشروره والعلا والدهناء والتنهات والصمان والدوامي 33 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: