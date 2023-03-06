تراجع #سعر_الذهب وارتفاع #الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأثنين، مع ارتفاع سعر الدولار في ظل صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

أسعار الذهب

وتراجع سعر الذهب 0.1 % إلى 1853.19 دولار للأوقية "الأونصة" اعتبارا من الساعة (00:37) بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة.

العقود الآجلة للذهب

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1859.60 دولار.

مؤشر الدولار

كما ارتفع مؤشر الدولار ما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

المعادن النفيسة

وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 21.20 دولار للأونصة.

كما تراجع سعر البلاتين 0.7 % إلى 970.84 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.6 % إلى 1443.65 دولار.