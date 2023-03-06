حتى لا تتعرض للاحتيال المالي.. #الزكاة_والضريبة_والجمارك توضح بيانات تخليص الشحن الجمركي

تطلب بعض الشركات الأجنبية العديد من البيانات لاستكمال إجراءات شحنة بريدية

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك عبر تويتر اليوم الاثنين ، أنه يُسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركياً

وجاء ذلك رادا على سؤال أحد المواطنين قال " جاءتني رسالة من أحدى شركات البريد (أجنبية) تطلب مني بعض البيانات الشخصية مثل بطاقة الأحوال تاريخ الميلاد تاريخ صلاحية بطاقة الأحوال وغيرها من البيانات ..!؟ بدعوى استكمال إجراءات شحنة بريدية! هل ازودهم بهذه المعلومات ؟ أليس في ذلك خطر علي من الاحتيال ؟.

وقال الزكاة والضريبة والجمارك: يمكنك التواصل مع الناقل وتزويدهم بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة.