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#المملكة توقع اتفاقية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح #البنك_المركزي_التركي
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الأخبار الإقتصادية
#المملكة توقع اتفاقية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح #البنك_المركزي_التركي
متابعات الوئام
6 مارس 2023
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المملكة العربية السعودية
وقع الصندوق السعودي_ط للتنمية، اتفاقية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي التركي.
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