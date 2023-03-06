الأخبار الإقتصادية

#المملكة توقع اتفاقية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح #البنك_المركزي_التركي

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6 مارس 2023 · < 1 minute
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية