بعد إنكار الغادر نية القتـل.. غداً نظر “#الاستئناف”بقضية الطيار “#القرهدي”

كشف عبدالعزيز القليصي محامي المغدور، به المواطن "بندر القرهدي، عن جلسة حددت غدا الثلاثاء للنظر باستئناف المتهم للحكم الصادر في قضية القرهدي التي هزت الرأي العام في المملكة.

وكان المتهم اعترض على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة بقتله تعزيراً الأسبوع الماضي.

واعترض المتهم على الحكم الذي نطقت به المحكمة الجزائية بجدة، وأبدت إصرارها على قتـل المدعى عليه "تعزيراً"، في جلسةٍ عاصفة الأربعاء الماضي؛ وذلك لشناعة وبشاعة الجريمة، التي ارتكبها المتهم بحق القتيل.

وبرر المتهم اعتراضه على الحكم الصادر، بانتفاء القصد الجرمي، وأنه – أي الجاني – غير قاصد للقتـل، مُستنداً على أنه يحق لأي متهم تقديم الاعتراض، ولمحكمة الاستئناف الرد إما بتأييد الحكم أو نقضه.