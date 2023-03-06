استشاري جلدية يكشف: هل العطور ودهن العود يُسبب شيب الشعر؟ (فيديو)

كشف استشاري أمراض الجلدية والتجميل، الدكتور عامر العلي، حقيقة ما يتردد عن ظهور شيب الشعر بسبب استخدام العطور ودهن العود.

وأكد «العلي» خلال استضافته في برنامج «اليوم» على قناة «الإخبارية»، اليوم، أن ما يُشاع عن ظهور شيب الشعر بسبب استخدام العطور ودهن العود، أمر غير صحيح ولم يثبت علمياً.

وقال استشاري أمراض الجلدية والتجميل: «لم يثبت علمياً أن العطور ودهن العود وما يوضع على الشعر يُسبب الشيب».