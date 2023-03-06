مضيف طائرة رؤساء مصر يكشف: #إيران حاولت تفجير طائرة #مبارك.. والسعودية أنقذته «في الجو» #عاجل 

كشف أحمد حلمي، المضيف الجوي للطائرة الرئاسية المصرية إبان فترتي الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وحسني مبارك، تفاصيل مثيرة عن محاولة إيران تفجير طائرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وكيف أنقذته السعودية من هذا المخطط.

وقال «حلمي» في حوار مع وسائل إعلام مصرية: «برحيل السادات، تتابعت الأحداث وتبدلت العلاقات السياسية بين الدول، ومن كان حليفا بالأمس بات عدوًا».

وأضاف: «إيران التي كانت حليفة بالأمس باتت تناهضك اليوم، بافتعال المناوشات، بسبب حرب العراق، وقد كنت شاهدًا على محاولتي احتكاك إيراني بطائرة الرئاسة المصرية في الجو».

وتذكر «كنا في رحلة مع حسني مبارك لإحدى الدول في آسيا، وأثناء تحليقنا فوق الخليج، تم إبلاغنا بأن ثمة عطل فني في الطائرة وتسريب وقود قد يؤخر إقلاعها».

وواصل: «حينها جاءت إخبارية إلى الرئيس مبارك بأن طائرة الرئاسة المصرية كان سيتم استهدافها في المجال الجوي، وبمجرد وصولنا المجال السعودي أخذتنا الطائرات السعودية في ممرات بعيدة عن الطائرات المدنية حتى عبرنا المدى الإيراني».