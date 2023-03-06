عرض سعودي يربك حسابات #ريال_مدريد مع #بنزيما

كشفت تقارير صحيفة إسبانية اليوم، الاثنين، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذى يسعى ريال مدريد لتجديد تعاقده، تلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية السعودية للرحيل عن سانتياجو برنابيو الصيف المقبل.

وأكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، اليوم، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يشعر بالقلق تجاه إمكانية تجديد عقد بنزيما، بعدما تلقى عرضا سعوديا ضخما، ولم تحدد الشبكة هويته.

وأوضحت الصحيفة، أن بيريز يعتقد أن العرض المالى الضخم الذي تلقاه بنزيما قد يدفعه للتراجع عن تجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم مع ريال مدريد، والرحيل، بعدما كان يرحب بشكل مبدئي.

وأشار التقرير إلى أن سبب تمسك الريال بتجديد عقد بنزيما، رغم تقدمه فى العمر 35 عاما، أنه ما زال جزءا مهما من خطة كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي.