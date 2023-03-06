موعد مباراة #الهلال و #الفتح في #دوري_روشن

يخوض فريق الهلال مواجهة قوية عندما يلتقى مع الفتح، فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي 2022-2023.

ويدخل فريق الهلال مواجهة الليلة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 6 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 29 هدفاً وتلقى 15، فيما يحتل الفتح المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويسعى الهلال لاستعادة طريق الانتصارات من جديد، بعدما تعادل مع الوحدة إيجابياً بنتيجة 3-3 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

من ناحية أخرى، حجز فريق الهلال مقعده فى نهائى النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، بعدما حقق فوزا كاسحا على الدحيل القطري بسبعة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت باستاد الثمامة، ضمن منافسات نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقى الهلال مع نظيره فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني فى نهائي دوري أبطال آسيا 2023