زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب جنوب #باكستان

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الشطر الجنوبي من باكستان، دون أن ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

وقالت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية: إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات في إقليم السند، وتحديداً بالقرب من بحيرة "منجهر"، وشعر بالزلزال سكان الشطر الجنوبي من البلاد، مشيرة إلى أنه لم ترد على الفور أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.