وفد اقتصادي في #برلين لتنمية الاستثمارات المتبادلة بين #السعودية و #ألمانيا

ترأس وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم، وفدًا من القطاعين العام والخاص، في زيارة إلى مدينة ميونخ الألمانية، تمتد لـ3 أيام.

وتهدف الزيارة إلى توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة، وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات، والصناعات المتقدمة، والسيارات، والرعاية الصحية، وتشجيع الشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وتشهد الزيارة إقامة «منتدى الاستثمار السعودي – الألماني» في العاصمة برلين، بمشاركة مسؤولين حكوميين من الجانبين، وممثلي الشركات والقطاع الخاص في البلدين، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال المنتدى.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المملكة لبناء شراكات استثمارية مع مختلف دول العالم وتنويع اقتصاد المملكة، نظراً لما تحظى به من إمكانيات استثمارية ضخمة تسهم في تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للتجارة الدولية.