تحت رعاية #ولي_العهد.. تكريم كبار المانحين والمتبرعين عبر منصة #إحسان غداً

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلسي الوزراء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، يُكرم الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، كبار المانحين والمتبرعين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان»، من خلال حفل التكريم السنوي الثاني الذي تنظمه المنصة، غداً الثلاثاء، في العاصمة الرياض.

ويأتي الحفل سعيًا من منصة «إحسان» لتقدير إسهامات أهل الخير في المملكة، في إطار ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده لدعم للعمل الخيري، مع استعراض أثر هذه التبرعات الخيّرة، التي وصل نفعها إلى أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة في أنحاء المملكة.

ومن المقرّر أن يتم خلال الحفل إطلاق خدمات نوعية لتسهيل وصول تبرعات كبار المحسنين إلى الفرص المستحقة، وتمكينهم من توزيع التبرعات على عدة فرص خيرية وفقاً لاختيارهم، مع الإشارة إلى التحسينات والتحديثات التي تم تطبيقها على المنصة بهدف تقديم تجربة التبرع الأسهل والأسرع للمستخدمين.

وتحرص منصة «إحسان» منذ انطلاقها على تفعيل المبادرات التي تحفز المسؤولية الاجتماعية، وتجديد الخدمات والبرامج على امتداد العام، بما يعود بالنفع على الفئات المستفيدة في المجالات الخيرية كافة «الاجتماعية، والتعليمية، والصحية، والسكنية، والغذائية، والإغاثية، وغيرها»؛ الأمر الذي وصل بإجمالي تبرعات المنصة إلى رقم استثنائي بلغ أكثر من 3 مليارات ريال.