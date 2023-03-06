لبنان.. إحباط تهريب 800 ألف حبة #كبتاجون و208 كيلوجرامات حشيش إلى الخارج

أحبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، محاولة تهريب 800 ألف حبة كبتاجون و208 كيلوجرامات من الحشيش إلى الخارج.

وقالن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين: إنه في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت عن عملية نقل كمية كبيرة من المواد المخدّرة من البقاع "شرق لبنان"، إلى عكار "شمال لبنان"؛ بغية تهريبها إلى الخارج.

وأوضحت أنه بعد مراقبة دقيقة تم توقيف لبناني وسوري على الرغم من محاولتهما الفرار، وأنه بتفتيش الشاحنة التي يستقلانها جرى كشف المضبوطات داخل أكياس من النايلون.