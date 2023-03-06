استمرار توزيع المساعدات الإغاثية السعودية لمتضرري #الزلزال في #تركيا و #سوريا (صور)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة «الريحانية» التابعة لولاية هاتاي التركية ، والتي استفاد منها 732 فردا، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث.

كما واصل المركز توزيع مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة «أعزاز» بمحافظة حلب السورية، تضمنت توزيع 65 حقيبة إيوائية ، و220 بطانية ، و 44 خيمة، استفاد منها 264 فرداً (44 أسرة) من متضرري الزلزال.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة.