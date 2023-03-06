في توقيت خاطئ وتزامنا مع الإجازة..بدء صيانة وتوسعة #جسر_الملك_فهد

بدأت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر، وذلك على عدة مراحل، موضحةً أن أعمال المرحلة الأولى تكمتل خلال 3 أشهر، وتكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.

من جهتهم، عبر عدد من المتابعين عن استيائهم من توقيت أعمال الصيانة والتوسعة، التي تتزامن مع الإجازة الدراسية في المملكة، خاصةً أن الجسر شهد خلال الأيام الماضية أعلى حركة مرور في تاريخه.

وقال أحد النشطاء: "اختيار التوقيت في إجازة مدارس! ، لا تعليق"، وقالت أخرى: "لنا ثلاث ساعات في الجسر ولا وصلنا الجمارك بعد !!!!! والجمارك مسارين بس !!!!!!!!!!!!!أهنيكم على توقيت التوسعة والصيانة".

واستنكر ثالث التوقيت، بقوله: "ووقت اجازه ...لاتعليق وهذه بدايتها الان زحمه على الجسر لاتعليق صراحه على الي اختار هذا الوقت بالذات للصيانه"، وأضاف آخر: "ياعالم ياهوووه أذا أنتم مداومين ، ترى العالم في أجازه امس مسجلين رقم قياسي واليوم بدء توسعه وصيانة ؟؟؟؟ على الأقل خلوها بعد اسبوع مع بدء الدراسة".