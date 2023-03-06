بعد الفوز بسباعية.. تعرف على أكبر النتائج في تاريخ مواجهات #ليفربول و #مانشستر_يونايتد

صنع فريق ليفربول المجد بفوز تاريخى على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة فى كلاسيكو إنجلترا.

وبات مانشستر يونايتد الأكثر تلقى أهداف من الدولي المصري محمد صلاح خلال مسيرته الكروية فى الدوريات الأوروبية، بعدما أحرز هدفين فى المباراة التى جمعت الريدز ضد مانشستر يونايتد وانتهت بفوز الأول بسباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

وسجل محمد صلاح هدفه رقم 12 فى مرمى مانشستر يونايتد، ليصبح أكثر فريق يتلقى أهدافاً من الفرعون بعدما تقاسم لأشهر مع السيتي وتوتنهام اللذين تلقيا 10 أهداف.

فيما جاءت نتيجة الكلاسيكو7-0 على رأس أكبر النتائج فى مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد عبر التاريخ، كما فاز ليفربول بنتيجة 7-1 في الكأس بأكتوبر 1895، بينما فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 6-1 عام 1928.

وتفوق ليفربول أيضًا علي مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في 2021 بالدوري، وفي 1926 بالكأس، وبنفس النتيجة 5-0 فاز مان يونايتد علي ليفربول في الكأس 1946.

وعزز محمد صلاح صدارة هدافي تاريخ لقاءات الكلاسيكو بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 12 هدفا، متفوقًا برصيد 3 أهداف عن أسطورة الريدز ستيفن جيرارد الوصيف برصيد 9 أهداف.