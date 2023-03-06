المملكة تستضيف “منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس”

تستضيف المملكة غداً الثلاثاء أعمال منتدى الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس على مدى ثلاثة أيام، الهادف إلى تحفيز الحوار العالمي حول الميتافيرس، وتوفير منصة عالمية تستكشف التحديات والفرص الواعدة فيه، والإسهام في تعزيز معاييره وتنظيمه وإيجاد بيئة آمنة ومزدهرة لخدماته، والذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات).

وسيشهد المنتدى خلال فترة انعقاده من 7 وحتى 9 مارس الجاري، عدداً من الجلسات الحوارية التي تتطرق إلى أهمية تبني وتمكين وتنظيم خدمات وتطبيقات الميتافيرس بالمملكة، وتمكين التشغيل المتبادل للميتافيرس، ومستقبل الأمن السيبراني في حماية تطبيقاته وخدماته المتنوعة، وذلك بمشاركة مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال.

وسيعقب فعاليات المنتدى انعقاد الاجتماع الأول للفريق المتخصص لقطاع التقييس المعني بالميتافيرس (FG-MV) في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي تم تشكيله بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد، وذلك لبحث القضايا المتعلقة بـ "الميتافيرس" والعمل على وضع المعايير التقنية الدولية والإستراتيجيات المستقبلية لتمكين التشغيل المتبادل لخدماته وتطبيقاته على نطاق عالمي.

وتأتي استضافة المملكة للمنتدى انعكاساً لمكانتها في صنع القرار الدولي، ودعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعزيز مخرجاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين المختصين والخبراء المحليين والدوليين.