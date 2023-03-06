انتهاء موسم #نيمار مع #باريس_سان_جيرمان للإصابة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، انتهاء موسم النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، وغيابه لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بسبب الإصابة.

وكشف نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي تطورات حالة نيمار حيث قال: "عانى نيمار جونيور من عدة نوبات من عدم استقرار الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة".

أضاف البيان: "بعد إصابة آخيرة بالتواء له في 20 فبراير، أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية إصلاح الأربطة، لتجنب خطر تكرار الإصابة، وأكد جميع الخبراء الذين تمت استشارتهم هذه الحاجة".

وواصل: "سيتم إجراء هذه الجراحة في الأيام القادمة في مستشفى أسبيتار في الدوحة، ومن المتوقع أن يتأخر من 3 إلى 4 أشهر قبل عودته إلى التدريب الجماعي".

وبهذا الغياب ينتهي موسم نيمار مع باريس سان جيرمان بشكل رسمي، مما يعني ضربة موجعة للفريق الباريسي هذا الموسم.