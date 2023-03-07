ميزة جديدة في ” #واتسآب” تحمي المستخدمين من #المكالمات_المزعجة

يباشر القائمين على تطبيق "واتس آب" باختبار ميزة جديدة في التطبيق لحماية المستخدمين من المكالمات المزعجة.

وقال موقع WABetaInfo ، إن الميزة الجديدة في مرحلة الاختبار حاليا على بعض مستخدمي "واتس آب" ، لافتا إلى أنه لتجربة الميزة الجديدة يجب أن يكون المستخدم مشتركا بالخدمات التجريبية للتطبيق على أندرويد أو iOS ، وستصلة تلقائيا، أو تحميل أحدث نسخة تجريبية من "واتسآب" يدويا.

ومع الميزة الجديدة التي تدعى Silence unknown callers يمكن لمستخدمي "واتس آب" كتم المكالمات التي قد تأتيهم من أرقام غير معروفة أو غير موجودة في قوائم الاتصال لديهم، وستعرض هذه الميزة على المستخدم قائمة بالمكالمات والإشعارات التي تم كتمها.

ويرى العديد من المحللين أن الميزة الجديدة ستتشكل حلا للمكالمات المزعجة التي يتلقاها العديد من مستخدمي "واتس آب"، كما ستساهم في حماية المستخدمين من المحتالين الذين يستغلون التطبيق للاتصال ببعض المستخدمين بهدف الحصول على مبالغ مالية منهم أو الوصول إلى بياناتهم الخاصة بالتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزة "كتم المكالمات المزعجة" ما تزال في مرحلة الاختبار حاليا، ومن المتوقع أن تظهر في بعض نسخ "واتس آب" القادمة.