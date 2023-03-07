قبل يومين من إيداع #دفعة_مارس.. “#حساب_المواطن” يوضح المقصود بالحالة “منتهية” #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن"، المقصود بحالة "منتهية"، التي تظهر لبعض المستفيدين عند الاعتراض على الأهلية.

وأبان في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أن حالة الاعتراض على الأهلية "منتهية" تعني أنه جرت الموافقة على الاعتراض الخاص بالمُستفيد، مشيراً إلى أنه في حال تمت الموافقة على الاعتراض ستتم دراسة حالة الأهلية، وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه "دراسة الأهلية".

تجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن أعلن صرف دفعة مارس بعد غد الخميس، الموافق 9 مارس، نظراً لكون يوم العاشر من مارس موافقاً لإجازة رسمية وهو يوم الجمعة.