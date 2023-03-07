توضيح  من “#حساب_المواطن” بشأن مدى إمكانية حصول #الأرملة الأجنبية على #الدعم

كشف "حساب المواطن" عن مدى إمكانية حصول الأرملة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي على الدعم.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أن الأرملة الغير سعودية ، بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء، وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال"، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة).

وأضاف أنه في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 عامًا فبإمكان "أكبر الأبناء" رفعُ طلب عبر "صوتك مسموع" عبر الرابط التالي (أضغط هنا).

وذلك برقم الهوية واختيار نوع الطلب الرئيسي "التسجيل"، ونوع الطلب الفرعي "التسجيل لعائلة متوفى مسجل مسبقًا (أرملة ولديها تابعون)، "ورفع المستندات المطلوبة".