أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ، اليوم الثلاثاء تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android.

وأوضح التحذير أن على تنبيهات أمنية، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

الوصف:

أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد

رفع وترقية صلاحيات المستخدم

هجمة حجب الخدمة (DoS)

الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث أجهزة Android، حيث أصدرت Android توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط أدناه:

https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01