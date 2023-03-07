أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني ، اليوم الثلاثاء تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android.
وأوضح التحذير أن على تنبيهات أمنية، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.
الوصف:
أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
التهديدات:
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد
رفع وترقية صلاحيات المستخدم
هجمة حجب الخدمة (DoS)
الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات الحساسة
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث أجهزة Android، حيث أصدرت Android توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط أدناه:
https://source.android.com/docs/security/bulletin/2023-03-01