ريال_مدريد يبيع نجم الفريق الموسم المقبل

حسم مسئولو فريق ريال مدريد الإسبانى، بشكل نهائى، مستقبل البلجيكى إيدين هازارد لاعب وسط الملكى، والمقرر انتهاء عقده داخل سانتياجو برنابيو فى يونيو 2024.

وقال الصحفى الإيطالي فابريزو رومانو المتخصص فى أخبار سوق الانتقالات بشبكة "سكاى سبورتس"، إن بيع البلجيكى إيدين هازارد الخطة الأول لنادى ريال مدريد الصيف المقبل، فى ظل عدم وجود فرصة لمشاركته مع المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى الموسم الجارى.

وأضاف أن ريال مدريد سيتخلص من إيدين هازارد الصيف المقبل، حال بقاء كارلو أنشيلوتى على مقعد القيادة الفنية للملكى، وحال رحيل المدرب الإيطالى قد يتم تغيير خطط مستقبل هازارد إذا كان المدرب الجديد يرغب فى بقاء النجم البلجيكى.

ولم يشارك النجم البلجيكى إيدين هازارد مع ريال مدريد منذ شهرين بسبب الإصابة وعدم اعتماد المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى عليه فى المباريات.