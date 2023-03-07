الرياض تجمع #محمد_منير و #عمرو_دياب و #عدوية و #أنغام في حفل واحد.. لأول مرة

تجمع الرياض كل من محمد منير وعمرو دياب وأحمد عدوية وأنغام في حفل غنائي واحد، لأول مرة، مساء غداً الأربعاء، على خشبة مسرح «أبو بكر سالم».

الحفل الذي يحمل عنوان «ذكريات»، تُنظمه الهيئة العامة للترفيه، ويأتي تكريماً للموسيقار هاني شنودة، عبر استضافة كوكبة من النجوم الذين غنوا روائع بألحانه.

وإلى جانب محمد منير وعمرو دياب وأحمد عدوية وأنغام، يضم الحفل أيضاً كلاً من: مي فاروق، ومصطفى حجاج، فرقة «كايروكي» بقيادة أمير عيد، وكوكبة من المطربين، ويتولى إخراجه المخرج خيري بشارة.

ويُقام الحفل من التاسعة مساء غداً الأربعاء إلى الثانية عشر صباح الخميس، على مسرح «أبو بكر سالم» في الرياض، وتتراوح أسعار التذاكر الخاصة به من 100 لـ150 ريال.