مسافرون لـ #البحرين يفشلون في عبور #جسر_الملك_فهد: «رَجَعونا بسبب عطل في السيستم» #عاجل

شكا عدد من المسافرين إلى البحرين من عدم تمكنهم عبور جسر الملك فهد الحدودي.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد بدأت أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات، بهدف «زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر»، موضحة أن هذه الأعمال ستتم على عدة مراحل، حيث تكتمل المرحلة الأولى خلال 3 أشهر، ثم تكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، محمد المنصور، أن العمل في جسر الملك فهد متوقف بسبب «عطل في السيستم». وقال «المنصور» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم: «وصلنا عند شباك رسوم الدخول إلى جسر الملك فهد فرجعونا بسبب عطل في السستم، ومعنا سيارات بحرينية». وأضاف: «يا عزتي لأهل البحرين اللي دخولهم لبلدهم واقف على مشاكل سستم»، وفق تعبيره.

وقال حساب يدعى «أبو نواف»: «مايحصل في جسر الملك فهد غير معقول... عدد السيارات العائدة للسعودية عدد اعتيادي الآن»، مضيفاً: «المسارات جميعها واقفة من أكثر من ساعة ولا حركة».

وعلق على إعلان تسجيل جسر الملك فهد أعلى حركة مسافرين بالأمس منذ إنشائه، قائلاً: «خبر عدد المسافرين أشك فيه .. لأن البحرين البارح فاضية وشوارعها فاضية .. ومولاتها فاضية، وكل شي فاضي .. والجسر واقف».

وعَبر عدد من المتابعين عن استيائهم من توقيت أعمال الصيانة والتوسعة، التي تتزامن مع الإجازة الدراسية في المملكة.

وقال أحد المغردين: «اختيار التوقيت في إجازة مدارس! ، لا تعليق».

وقال مغرد ثاني: «توقيت الصيانة غلط وقته.. يعني وقت إجازة وقبل رمضان؟!... خلوها طيب في رمضان.. التوقيت غلط.. في ناس قعدو ٨ ساعات على الجسر، وأكثر الكباين مقفلينها لابد يشوفون حل».

وأضافت مغردة ثالثة: «لنا 3 ساعات في الجسر ولا وصلنا الجمارك بعد والجمارك مسارين بس.. أهنيكم على توقيت التوسعة والصيانة».