الكرملين عن تصريح وزير الخارجية الصيني بشأن #أوكرانيا: كان يمزح

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على تصريح وزير خارجية الصين، عندما حمَّل "يد خفية"، مسؤولية المستجدات في أوكرانيا، بالتأكيد أنه كان يمزح.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "هنا نختلف على الأرجح مع رفاقنا الصينيين. هذه بالطبع مزحة، أتعلمون ما هي المزحة؟ إنها ليست يد خفية، بل يد الولايات المتحدة الأمريكية، هذه يد واشنطن".

وتابع: "واشنطن لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، وتبذل ما في وسعها لتستمر في هذه الحرب، هذه يد ظاهرة وليست خفية".