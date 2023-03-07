الكرملين عن تصريح وزير الخارجية الصيني بشأن #أوكرانيا: كان يمزح

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على تصريح وزير خارجية الصين، عندما حمَّل "يد خفية"، مسؤولية المستجدات في أوكرانيا، بالتأكيد أنه كان يمزح.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "هنا نختلف على الأرجح مع رفاقنا الصينيين. هذه بالطبع مزحة، أتعلمون ما هي المزحة؟ إنها ليست يد خفية، بل يد الولايات المتحدة الأمريكية، هذه يد واشنطن".
وتابع: "واشنطن لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، وتبذل ما في وسعها لتستمر في هذه الحرب، هذه يد ظاهرة وليست خفية".
علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على تصريح وزير خارجية الصين، عندما حمَّل "يد خفية"، مسؤولية المستجدات في أوكرانيا، بالتأكيد أنه كان يمزح.