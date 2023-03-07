تطوير تقنية علاج أورام العظام الكيسية في «#مدينة_الملك_فهد_الطبية»

طوّر فريق مشترك بين الأشعة التداخلية وأورام العظام في مدينة الملك فهد الطبية، إحدى مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، تقنية لعلاج أورام العظام الكيسية باستخدام محدود لتقنية التجميد المعززة بحقن الطعم العظمي المحفز لبناء العظم.

وأشارت مدينة الملك فهد الطبية إلى نشر الورقة العلمية في مجلة CVIR ، والتي تعد من أكبر المجلات العالمية في مجال الأشعة التداخلية لعلاج الأورام وتسجيلها باسم المدينة في شهر فبراير لعام 2023م.

وأضافت: يأتي ذلك إثر تميز مركز الأورام بمدينة الملك فهد الطبية كأول مركز على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يُدخل تقنية التجميد بواسطة الأشعة التداخلية لعلاج الأورام العظمية الكيسية في عام 2019م عن طريق حقن مواد تصلبية.

وأوضح الفريق الطبي المشترك بين الأشعة التداخلية وأورام العظام خلال بحثهم لابتكار طريقة جديدة لا جراحية تغني المريض عن الطريقة التقليدية لعلاج مثل هذا النوع من الأورام والاستغناء عن العملية الجراحية وكحت العظم ومن ثم حقن المادة التكلسية أو زراعة العظم، حيث يتطلب مثل هذا النوع من العمليات جلسات قد تصل إلى أربعة للمريض الواحد متفاوته وطويلة وابتكر الفريق الطبي طريقة التدخل المحدود للعلاج بالتجميد للأورام الكيسية بآلية لا تعيق بناء العظم ومن ثم حقن زراعة العظم للمساعدة على سرعة تأهيل واستشفاء المريض ومنع حدوث مضاعفات وتعرف بكسور مابعد عملية التجميد.