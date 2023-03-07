بطل «الهامور»: حياتي لم تتغير بعد الشهرة.. ولن أترك الوظيفة من أجل الفن (فيديو)

كشف فهد القحطاني، بطل فيلم «الهامور»، أنه لن يترك وظيفته، وسيحاول الجمع بين التمثيل وهذه الوظيفة، مشيراً إلى أن الشهرة والنجومية لم تغير حياته كثيراً.

وقال «القحطاني» خلال استضافته في قناة «العربية»، إن فيلم «الهامور» حقق أصداء «جداً جميلة»، سواء في السعودية أو الخليج أو مصر، مضيفاً: «اتمنى أن يصل إلى الدول العربية كافة».

ويعتبر «الهامور» أول فيلم سعودي يُعرض جماهيرياً في جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الشهرة والنجومية لم تغير حياته، معتبراً أن «سيرك في الشارع والناس يعرفونك أمر مو طبيعي، لكنه في نفس الوقت ما مو مؤذي، ولم اتضرر منه».

وعن عمله في وظيفة وإمكانية تركه إياها بسبب الفن، قال بطل فيلم «الهامور»: «لن أترك وظيفتي، صحيح أن الجمع بين الفن والوظيفة صعب، لكن ترك الوظيفة والتركيز في الفن أمر مخيف، لأن الأمان الوظيفي مهم، ومهنة الفن متقلبة».