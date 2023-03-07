توزيع 150 كرتونة مواد طبية ضمن المساعدات السعودية لمتضرري الزلزال في حلب (صور)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مواد إغاثية متنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمنطقة عفرين التابعة لمحافظة حلب السورية، شملت 2.264 بطانية، و2.264 مراتب إسفنجية، استفاد منها 3.142 فرداً (566 أسرة).

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 150 كرتوناً من المواد الطبية، في مدينة أعزاز بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 9.000 فرد (1.500 أسرة) من متضرري الزلزال.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.