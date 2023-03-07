النفط ينخفض بفعل صعود الدولار.. والذهب يهبط في المعاملات الفورية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما أدى ارتفاع الدولار وصدور بيانات نفطية ضعيفة في الصين لتحويل دفة السوق بعد خمسة أيام من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، أو 0.48 بالمئة، إلى 85.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 80.06 دولار للبرميل.

وهبطت الأسعار مع ارتفاع الدولار قبيل بدء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أمام الكونجرس في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش اليوم.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم لاستقاء مؤشرات حول المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1843.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1112 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1848.40 دولار.

وتراجعت الأسعار عن أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار أمس الاثنين، لكن التراجع لا يزال محدودا.