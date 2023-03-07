7 خطوات… كيف تبلغ عن الوثائق المفقودة عبر “أبشر”؟

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة "أبشر".

وبينت "الأحوال المدنية" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن الوثائق تشمل: بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد للمواطن، وشهادة وفاة لأحد أفراد الأسرة.

وأوضحت أنه للإبلاغ عن الوثائق المفقودة ينبغي اتباع الخطوات التالية: الدخول عبر حسابك في منصة "أبشر"، واختيار خدماتي، ثم اختيار الأحوال المدنية، ومنها نختار الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ثم اختيار الوثيقة المفقودة من القائمة، وتعبئة البيانات المطلوبة، وصولاً إلى حجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.