إيقاف لاعب في الدوري السوري مدى الحياة بسبب ضربه للحكم

اتخذ الاتحاد السوري لكرة القدم، قرار رادعا في الساعات الماضية ضد أحمد الصالح لاعب فريق الجيش السوري بعد ما بدر منه في الفترة الماضية.

واتخذت لجنة الانضباط، قرارا بإيقاف أحمد الصالح مدى الحياة، واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام، بسبب اعتدائه على حكم مباراة الجيش والوثبة، ضمن منافسات بطولة الدو ري السعودي.

وقام الصالح بالتعدي على الحكم، ليقوم بطرده من المباراة، وانتهت تلك المباراة بفوز الوثبة بنتيجة هدف دون رد على حساب فريق الجيش.

وتم تغريم أحمد الصالح مليون و500 ألف ليرة سوري غير قابلة للاستئناف، وتغريم نادي الجيش 3 ملايين ليرة سورية، بسبب ما بدر من الجماهير تجاه حكم اللقاء، وأيضًا إيقاف مازن العيس من فريق الجيش 3 مباريات