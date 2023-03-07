مدينة محمد بن سلمان غير الربحية توقع اتفاقية مع مجموعة فنادق ومنتجعات

وقّعت مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG -إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم- اتفاقية إدارة لإنشاء فرع جديد من سلسلة فنادق إنديغو داخل المدينة الواقعة بحي عرقة، التي تمتد بمحاذاة وادي حنيفة بالرياض.

وتأتي أهمية الاتفاقية كون مدينة محمد بن سلمان غير الربحية تُعد أول مدينة غير ربحية من نوعها في العالم، ونموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا، وحاضنةً للعديد من المجاميع الشبابية والمؤسسات المحلية والدولية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال وقادة المستقبل.

ويُقام الفندق بجوار "منطقة المشراق" في المدينة -ثاني أكبر منطقة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية والشريان الحيوي للمدينة- الذي يربط المدينة بالمناطق السكنية والمرافق العامة وأماكن العمل المرنة للمبتكرين والمبدعين؛ لتتشكّل بذلك مساحةً مجتمعيةً للأعمال والعيش والترفيه، كما تضمّ شارعاً رئيسياً نابضاً بالحياة يتيح الوصول مشيًا على الأقدام في غضون 15 دقيقة إلى المطاعم الراقية المُطلّة على وادي حنيفة والعديد من الإطلالات الأخرى على مدينة الرياض.

يذكر أن الفندق الجديد لسلسلة فنادق إنديغو، سيضم 234 غرفة وجناح، بالإضافة إلى 138 شقة فندقية، ويقع على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وعلى بعد 10 دقائق من حي الطريف التاريخي في الدرعية الذي يُعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وسيتيح الفندق إمكانية الوصول بسهولة إلى المناطق الطبيعية والمتنوعة وكذلك المعالم الإبداعية ذات التصاميم المبتكرة، ومن ضمنها معهد مسك للفنون، ومقر مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز المؤتمرات. وسيوفر الفندق ثلاث خيارات من المطاعم، وقاعة مخصصة لتناول الطعام، ومقهى، وصالة استقبال فاخرة.