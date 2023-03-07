الخريطة الكاملة للأدوار النهائية لبطولة #دوري_أبطال_أوروبا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد مساء الثلاثاء، بإنطلاق منافسات إياب دور الستة عشر للنسخة الحالية من المسابقة 2022-2023

وتقام مواجهات إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بدءا من مساء الثلاثاء 7 مارس الجاري، وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته، ولعل أبرز هذه المواجهات ريال مدريد مع ليفربول، باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ وميلان مع توتنهام هوتسبير.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي يوم 17 مارس الجارى، بينما تحدد للمباراة النهائية للمسابقة الأوروبية العريقة يوم 10 يونيو من العام الجارى.

وجاءت أبرز المواعيد الخاصة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كالتالى:

مواجهات إياب ثمن النهائي: 7/8/14/15 مارس 2023

قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي: 17 مارس 2023

مباريات الدور ربع النهائي: 11/12 و18/19 أبريل 2023

مباريات الدور نصف النهائي: 9/10 و 16/17 مايو 2023

المباراة النهائية: 10 يونيو 2023