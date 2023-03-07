إيقاف متهمين في 5 محافظات إيرانية على خلفية واقعة تسمم الطالبات

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن أولى عمليات التوقيف، المرتبطة بحالات التسمم التي طالت مئات التلميذات، منذ ثلاثة أشهر، في 25 محافظة.

وأفاد نائب وزير الداخلية الإيراني، ماجد مير أحمدي، بأنه تم إيقاف "العديد من الأشخاص، في 5 محافظات إيرانية". لكنه لم يفصح عن هوياتهم، أو ظروف توقيفهم، أو مدى تورطهم في حالات التسمم التي لحقت بالطالبات.

وأضاف "أحمدي": " الأجهزة الأمنية تواصل تحقيقاتها في حيثيات القضية"

وكشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية المكلّفة بالتحقيق في حالات التسمم، محمد حسن أصفري، أن عدد الطالبات اللاتي تسممن منذ نهاية نوفمبر 2022، تجاوز الـ 5 آلاف تلميذة، في 230 مدرسة، موزعة في 25 محافظة.