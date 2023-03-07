وكالة شؤون المسجد النبوي تحدد طرق تقديم خدمة الإفطار

أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكدت الوكالة أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم لرسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح.