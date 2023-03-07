الشرطة الإيطالية تمنع حضور جماهير آينتراخت مباراة نابولى فى أبطال أوروبا

أكد نادي آينتراخت فرانكفورت اليوم الثلاثاء أنه لن يتم السماح لمشجعيه بحضور مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم مع تخطيط وزارة الداخلية الإيطالية بعدم بيع تذاكر لجماهير الفريق الزائر.

وخسر فرانكفورت، ذهابا 2-صفر في ألمانيا، يتوقع حضور أقل من ثلاثة آلاف من مشجعيه في مباراة الإياب.

وقررت وزارة الداخلية في إيطاليا أنه لن يُسمح لنابولي ببيع أي تذاكر لمشجعي آينتراخت فرانكفورت لمباراة الإياب لدوري أبطال أوروبا في نابولي.

وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، تم القبض على تسعة من أنصار أينتراخت في ألمانيا بعد اعتداءات جسدية على عدد من مشجعي بارتينوبي في حانة في شفايزر شتراسه بوسط المدينة قبل مباراة الذهاب في ألمانيا قبل أسبوعين.

وورد أن ثلاثة من مشجعي نابولي أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة للهجمات.

وأكد النادي الألماني في بيان: "أبلغ يويفا نادي آينتراخت فرانكفورت مساء الاثنين أن وزارة الداخلية الإيطالية ستصدر قرارا يوم الثلاثاء بمنع النادي الإيطالي من بيع تذاكر لمشجعي آينتراخت فرانكفورت في مباراة الإياب في 15 مارس".

وشدد البيان: "سيعلق فرانكفورت بشكل أكبر على هذا التطور بمجرد توفر التفاصيل المتعلقة بالقرار"