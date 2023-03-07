اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين لشهر رمضان في المسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، اشتراطات تقديم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد النبوي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ.

وأفادت الوكالة بأن شروط استقبال طلبات تقديم خدمات إفطار الصائمين، التراخيص والسجلات التجارية سارية المفعول"متعهدي الإعاشة بالحج والعمرة"، ومساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن 600م، وجود نظام تحليل مراقبة النقاط الحرجة ( HACCp )، بالإضافة إلى ترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى مزودة بأربع عربات من الاستانلس ستيل لكل مركبة، وتوفر الخبرة في المجال دون ملاحظات مرتبطة تأثر على جودة المنتج والخدمة.

وأكدت الوكالة في اشتراطاتها على توفير مراكز تبريد مختصة لا يقل مساحتها عن 45م للتخزين قبل وبعد التعبئة، وتوفير مواقع مخصصة ومجهزة للتعبئة والتغليف لا تقل مساحتها عن 65م، بالإضافة إلى وجود مقر تجهيز الوجبات في المدينة المنورة.