تشيلسي يتجاوز دورتموند ويتأهل لربع نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

تأهل فريق تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على بوروسيا دورتموند، بنتيجة 2-0 في إياب ثمن النهائي، على ملعب " ستامفورد بريدج ".

وسجل فريق تشيلسي هدف التقدم عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 43 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها في سقف المرمى.

وفي الدقيقة 53 سجل تشيلسي هدف ثاني عن طريق كاي هافيرتز من ركلة جزاء سددها في المرة الأولى وأهدرها، ثم أعادها الحكم ونجح هافيرتز في تسديدها.

وسجل البلوز هدفاً في الشوط الأول ألغي بداعي التسلل، كما سجل هدف آخر في الشوط الثاني ألغي بداعي التسلل أيضاً.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بوروسيا دورتموند بهدف دون رد.