“#المرور”: تمديد المُهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط #المركبات التالفة لمدة عام #عاجل

أعلنت المديرية العامة للمرور عن تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة لمدة عام.

وأوضحت في تغريدة على "تويتر"، أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.