اندلاع حريق بأحد المنازل في حي “#ظهرة_لبن” بالرياض.. و”#الدفاع_المدني” يباشره (#فيديو)

نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق كبير في أحد المنازل بحي ظهرة لبن بالرياض.

ويوضح المقطع مباشرة فرق الدفاع المدني للحريق الذي لم يتضح المزيد من التفاصيل حول ملابساته وأسبابه.

ولم يتم الكشف بعد ما إذا كانت هناك خسائر بشرية من عدمه، ولم يصدر بيان بعد من "الدفاع المدني" حول الحادث.

يأتي ذلك بعد ساعات من مباشرة فرق الدفاع المدني، مساء الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في شقة بعمارة سكنية في حائل.