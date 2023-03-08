مكة_المكرمة و #الأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة عند 36 مئوية.. و #طريف الأدنى

توقع المركز الوطني للأرصاد ، درجات الحرارة في المملكة ،اليوم الأربعاء ، حيث سجلت مكة المكرمة والأحساء أعلى درجة حرارة فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة.

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن درجة الحرارة في مكة المكرمة والأحساء وصلت إلى 36 مئوية ، فيما سجلت أدنى درجة حرارة في طريف عند 8 درجات مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في وادي الدواسر سجلت 35 درجة مئوية ، كما سجلت الدمام وشروره والقنفذة 34 درجة مئوية، فيما سجلت الخرج 33 درجة مئوية .

وأضاف المركز أن درجة الحرارة في المدينة المنورة والرياض وجدة وينبع وبيشة والدهناء سجلت 32 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: