في دولة أوربية.. محكمة تُعوض #زوجة بـ200 ألف #يورو لقيامها بالأعمال المنزلية

قضت محكمة إسبانية، بإلزام رجل بدفع 200 ألف يورو لزوجته السابقة، مقابل 25 عامًا من العمل المنزلي من دون أجر، استنادًا إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما.

وصدرت المحكمة الإسبانية حكمها ضد الزوج بدفع المبلغ، على أساس الحد الأدنى للأجر طوال فترة زواجهما، وفقا لـ"فرانس برس".

وكان للزوجين ابنتان، وزواجهما كان محكوماً بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة، من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.

وجاء في الحكم أن الزوجة، كرست نفسها منذ الزواج للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل وكل ما يتعلق بهذا الشأن.