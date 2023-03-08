الأرصاد: أمطار على #المدينة_المنورة و #القصيم

قال المركز الوطني للأرصاد ، إن الأمطار هطلت على عدة مدن بمنطقة القصيم شهدت ، كما نبه سكان المدينة المنورة من هطول أمطار حتى المساء.

أمطار القصيم

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة وعدد من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع .

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

أمطار ورياح وأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.